Україна - Росія: де дивитися та ставки букмекерів на півфінал Чемпіонату Європи-2022 з футзалу

Україна - Росія: де дивитися та ставки букмекерів на півфінал Чемпіонату Європи-2022 з футзалу

"Синьо-жовті" в Амстердамі позмагається за путівку до вирішального поєдинку континентальної першості.

У п'ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу проведе матч 1/2 фіналу Чемпіонату Європи-2022, який відбувається в Нідерландах. Суперником підопічних Олександра Косенка буде команда Росії.

Зазначимо, що українці вийшли до плейоф континентальної першості, посівши друге місце в групі А. "Синьо-жовті" в стартовому матчі програли Нідерландам (2:3), а потім розгромили Сербію (6:1) та поступилися чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

Пробитися до 1/4 фіналу українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру. У підсумковій таблиці квартету А Україна, Нідерланди та Сербія набрали по три очки, але "синьо-жовті" мали виявилася кращу різницю забитих та пропущених м'ячів у особистих зустрічах.

У чвертьфіналі змагань збірна України обіграла Казахстан із рахунком 5:3.

Що стосується Росії, то вони виграли всі три зустрічі на груповій стадії: обіграли Словаччину (7:1), Хорватію (4:0) та Польщу (5:1). Посівши перше місце в квартеті, вони вийшли до чвертьфіналу, де не без проблем здолали збірну Грузії (3:1).

Де дивитися матч Україна - Росія

На території України гру в прямій трансляції покаже телеканал UA:Перший. Також поєдинок можна буде подивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт. Початок зустрічі в Амстердамі - о 18:00 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Росія

Букмекерські контори в майбутньому протистоянні віддають перевагу росіянам. На їхню перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,37. Нічия - 7,00. Успіх підопічних Олександра Косенка - 3,88.

Прохід збірної Росії до фіналу футзального Євро оцінений у 71%. Вихід української команди до наступної стадії - 29%.

Додамо, що за всю історію виступів на Євро Україна лише раз не вийшла на головний турнір, а найвищого результату досягла у 2001 та 2003 роках (друге місце). А ось останні п'ять Чемпіонатів Європи "синьо-жовті" закінчували на стадії чвертьфіналу.

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