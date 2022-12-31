“Україна розпочала війну проти бога": Ломаченко пробив чергове дно, опублікувавши відео з митрополитом УПЦ МП

Василь знову потрапив у скандал через свою публікацію в соцмережі.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відзначився черговим скандальним вчинком. 34-річний боксер виклав на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

На опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона "розпочала війну проти бога, церкви Господа та українського народу".

"Сьогодні українська держава розпочала війну проти Бога, проти Церкви Господньої та проти українського народу. Це не боротьба зі злом, це не боротьба з ворогом, брати, сестри. Це боротьба із самим Господом Богом та Церквою Його. Вони почали голосувати в областях, районах, щоб зупинити Українську Православну Церкву. Це означає зупинити Господа. Таких божевільних людей ще не бачили в історії нашої Церкви та віри Православної", – говорить на відео Лонгін.

"У нас з'явилася можливість показати, наскільки ми вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дано чудову нагоду довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому. Усім мир", – написав Ломаченко під відео.

У коментарях під цією публікацією підписники справедливо "рознесли" боксера: "Бооооже, яке кончене", "СБУ, прошу Вас, приїдьте до нього на сповідь", "Дно диряве", "Йому голову відбили повністю".

11 грудня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила персональні санкції проти семи ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Серед інших до санкційного списку потрапив митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука (Андрій Коваленко).

Цим рішенням йому заборонили користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежили торговельні та інші операції пов'язані з майном, а також позбавили всіх державних нагород.

Нагадаємо, раніше Ломаченко оскандалився, виклавши фото з митрополитом УПЦ МП, який потрапив під санкції РНБО.

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