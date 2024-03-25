"Україна – щит для всієї Європи": Зінченко перед матчем з Ісландією зробив заяву про війну проти РФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 з командою Ісландії.

Футболіст лондонського "Арсенала" розповів про підготовку "синьо-жовтих" до вирішального поєдинку за вихід на континентальну першість, а також підняв тему війни в Україні, вкотре закликавши світ допомагати зупинити російську агресію.

"Підготовка триває добре, побачимо, що ми зможемо продемонструвати на футбольному полі, бо практика – це одне, а гра – інше. Нам потрібно підтвердити свій статус, тому що я вважаю, що в нас дуже хороша команда, хороші гравці. Ми повинні показати свою найкращу гру.

Протягом підготовки ми більше сконцентровані на своїй грі. Так, ми розбирали збірну Ісландії, бачили її сильні та слабкі сторони. Побачимо, чим усе закінчиться. Ісландці люблять грати в чотири захисники, люблять діяти на контратаках. Є гравці, на яких треба звернути увагу. Але насамперед потрібно відштовхуватися від своєї гри, а там далі побачимо.

Я вважаю, що з нашою підтримкою на трибунах нам усе до снаги. Нам сказали, що буде повний стадіон, це дуже приємно. Підтримка від наших уболівальників завжди допомагає.

Звичайно, треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки, про це треба кричати. Треба нагадувати людям, бо, можливо, дехто забуває про це. Як я вже раніше казав, Україна сьогодні – як щит для всієї Європи. Тому що сьогодні війна в нашій країні, а завтра може бути вже у вашій. Тож треба підтримувати одне одного. Добро завжди перемагає зло", – наводить слова Зінченка офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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