Україна – шоста: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

У п'ятницю, 17 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Рупольдінгу продовжився чоловічою естафетою.

Україну в ній представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. "Синьо-жовті" фінішували на шостому місці.

На першому етапі Підручний використав по одному додатковому патрону на стрільбі лежачи та стоячи та показав чудову швидкість, завдяки чому передав естафету четвертим з відставанням всього 7,7 секунди від лідера.

На другому етапі Мандзин також по одному разу схибив на кожному з вогневих рубежів і підняв збірну України на друге місце, передавши естафету з відставанням 24,1 секунди від лідера.

На третьому етапі Дудченко використав один додатковий патрон на стрільбі лежачи, залишивши вогневий рубіж на другій позиції. На стійці Антон припустився двох хиб і опустився на третю сходинку, а естафету передав уже четвертим, програючи лідеру 54,1 секунди.

На заключному етапі Лесюк чисто стріляв лежачи і був після першого вогневого рубежу п'ятим. Незважаючи на ідеальну стрільбу стоячи, Тарас опустився на шосту позицію, на якій і завершив гонку, поступившись переможцю 1 хвилиною 19 секундами.

Виграла естафету команда Франції. Другою фінішувала Швеція, а замкнула призову трійку Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої естафети в Рупольдінгу

1. Франція (0+6) 1:08:45.4

2. Швеція (0+10) +38.4

3. Німеччина (0+14) +58.8

4. Норвегія (3+10) +1:05.9

5. Словенія (0+6) +1:13.8

6. Україна (0+7) +1:19.0

Етап у Рупольдінгу продовжиться у суботу, 18 січня, жіночою естафетою, яка розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Завершиться поточний етап Кубка світу з біатлону в неділю, 19 січня, чоловічим і жіночим масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

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