Україна - Шотландія: де дивитися вирішальний матч Ліги націй і прогнози букмекерів

У вівторок, 27 вересня, збірна України прийматиме команду Шотландії в рамках заключного туру Ліги націй сезону-2022/23.

У вівторок, 27 вересня , збірна України зіграє з Шотландією в поєдинку останнього, 6-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23.

"Синьо-жовті" спробують взяти реванш у шотландців за розгромну поразку на "Гемпден Парк" в перенесеному поєдинку 1-го туру Ліги націй, який завершився з рахунком 3:0 на користь "Тартанової армії".

Вирішальний для обох збірних матч відбудеться у Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Початок - о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна - Шотландія

На території України поєдинок у прямому ефірі в межах інформаційного марафону "Єдині новини" покажуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Абоненти, що користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися цей матч на названих каналах. Крім того, поєдинок буде доступними для перегляду на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Також онлайн-трансляція гри Україна - Шотландія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Шотландія

На думку букмекерів, незначним фаворитом майбутньої зустрічі є українська збірна. На перемогу підопічних Олександра Петракова можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия - 3,45. Перемога шотландців оцінюється коефіцієнтом 3,15.

Після п'яти турів збірна України з 10 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті Ліги B. Лідирує з 12 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

Тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій збірній виграти групу та вийти до елітного Дивізіону А, аби провести там наступний сезон Ліги націй.

Нагадаємо, у передостанньому турі Ліги націй збірна України в Єревані розбила Вірменію (0:5), а Шотландія на домашньому стадіоні в Глазго обіграла Ірландію (2:1).

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