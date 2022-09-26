Україна - Шотландія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Текстовий репортаж поєдинку 6-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 між збірними України та Шотландії.

У вівторок, 27 вересня , збірна України зіграє з Шотландією в поєдинку останнього, 6-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23.

Вирішальний для обох збірних матч відбудеться у Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Початок - о 21:45 за київським часом.

Після п'яти турів збірна України з 10 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті Ліги B. Лідирує з 12 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

Тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій збірній виграти групу та вийти до елітного Дивізіону А, аби провести там наступний сезон Ліги націй.