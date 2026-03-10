ТСН у соціальних мережах

Проспорт
203
1 хв

Україна — Швеція: де і коли дивитися півфінал плейоф відбору на ЧС-2026

Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за вихід на Мундіаль.

Автор публікації
Максим Приходько
Україна — Швеція

Україна — Швеція / © Associated Press

У четвер, 26 березня, збірна України зіграє з командою Швеції у півфіналі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Номінально домашній для української збірної поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

Стартовий свисток головного арбітр зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна — Швеція

Пряму трансляцію поєдинку Україна — Швеція можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Швеція.

У разі перемоги над шведами команда Сергія Реброва у фіналі плейоф за вихід на світову першість 31 березня побореться з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

