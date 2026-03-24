Проспорт
Україна — Швеція: онлайн-трансляція півфіналу плейоф відбору на ЧС-2026

Переможець цього матчу розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Україна — Швеція

Україна — Швеція / © Associated Press

У четвер, 26 березня, збірна України зіграє проти команди Швеції у півфіналі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Номінально домашній для української збірної поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець цього матчу вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Україна — Швеція на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Швеція.

