- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна — Швеція: онлайн-трансляція півфіналу плейоф відбору на ЧС-2026
Переможець цього матчу розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.
У четвер, 26 березня, збірна України зіграє проти команди Швеції у півфіналі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
Номінально домашній для української збірної поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Переможець цього матчу вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.
