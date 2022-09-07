Україна стала найкращою на чемпіонаті Європи із сумо

У Польщі завершився чемпіонат Європи зі сумо, на якому збірна України посіла перше загальнокомандне місце.

Збірна України перемогла у медальному заліку чемпіонату Європи з сумо, який відбувся у Польщі.

Загалом українці вибороли 21 медаль: 9 золотих, 6 срібних, 5 бронзових.

Чемпіонами змагань стали Ірина Дорошенко (до 50 кг), Софія Кушнір (до 55 кг), Ірина Гребенчук (до 73 кг), Марина Максименко (до 80 кг), Іванна Березовська (понад 80 кг), Важа Даіаурі (до 115 кг) та Олександр Вересюк (абсолютна вага).

"Срібло" на рахунку Вікторії Абардак (до 50 кг), Олении Микитинської (до 65 кг) та Карини Колесник (до 80 кг).

Бронзовими призерами стали Ганна Гаврищук (до 60 кг), Єлизавета Павліченко (до 60 кг), Софія Бордінських (до 65 кг), Аліна Бондарєва (до 73 кг) та Святослав Семикрас (до 85 кг).

В абсолюті "синьо-жовті" вибороли три "золота": Іванна Березовська, Важа Даіаурі, чоловіча команда. Також українська команда завоювала і три срібні нагороди від Світлани Ярьомки, Олександра Вересюка та команди жінок.

Нагадаємо, що у іспанському Баньолас відбувся чемпіонат Європи з веслування на човнах "Дракон", на якому вдало виступила українська збірна.

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