Україна стала першою у медальному заліку кубка Європи з дзюдо у Латвії

У заключний день змагання Кубка Європи з дзюдо Україна виборола чотири медалі та очолила медальний залік. На рахунку "синьо-жовтих" 11 нагород.

Збірна України з дзюдо здобула чотири медалей у заключний день змагань на етапі Кубка Європи в Ризі та очолила медальний залік.

Данило Гуцол виграв "золото" у категорії до 100 кг, у фінальній сутичці здолавши іншого українця Олексія Єршова.

Два інших українці боролися за "бронзу" у категорії до 90 кг – Віталій Шепель переміг Олександра Черкая. Другу бронзову медаль виборов Михайло Свідрак (до 81 кг).

Нагадаємо, що у перший день змагань на етапі Кубка Європи в Ризі збірна України з дзюдо здобула сім медалей.

Кубок Європи проходив у Ризі 6 та 7 серпня. Україна у підсумку посіла перше місце у медальному заліку змагань.

Читайте також:

Українка здобула друге "золото" в каное-одиночці на чемпіонаті світу з веслування

Збірна України вирвала перемогу в заключному матчі чемпіонату Європи U-18 з баскетболу

"Золото" та "бронза": українські стронгмени вдало виступили на турнірі Giants Live