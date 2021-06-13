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"Україна стала Росією": польський телеканал сконфузився з прапорами під час трансляції Євро-2020

"Україна стала Росією": польський телеканал сконфузився з прапорами під час трансляції Євро-2020

Associated Press

Переплутаний був увесь ігровий день.

Польський телеканал TVP Sport сконфузився з прапорами в трансляції під час складання списку третього ігрового дня Чемпіонату Європи-2020.

Так, на екрані був показаний розклад ігор, які повинні відбутися у неділю, 13 червня. Список пар, які зустрінуться цього дня, не викликав жодних запитань. Чого абсолютно не можна сказати про прапори.

Зазначимо, Україна раптом отримала прапор Росії, а Нідерланди "позичили" прапор Бельгії. Аналогічна ситуація з парами Австрія (прапор Данії) - Північна Македонія (прапор Фінляндії) та Англія (прапор Уельсу) - Хорватія (прапор Швейцарії).

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Таким чином, всі ці команди отримали прапори пар, які грали за аналогічним часовим слотом у суботу, 12 червня.

Матч Нідерланди - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі. До цього ви можете спостерігати за тим, що відбувається навколо першого поєдинку команди Андрія Шевченка на цьому турнірі.

  • Збірна України проведе також матчі 17 (проти Північної Македонії) та 21 червня (проти Австрії).

Нідерланди - Україна: головне про стартовий матч Євро-2020 для команди Шевченка

Нідерланди - Україна: головне про стартовий матч Євро-2020 для команди Шевченка