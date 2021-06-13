"Україна стала Росією": польський телеканал сконфузився з прапорами під час трансляції Євро-2020

Переплутаний був увесь ігровий день.

Польський телеканал TVP Sport сконфузився з прапорами в трансляції під час складання списку третього ігрового дня Чемпіонату Європи-2020.

Так, на екрані був показаний розклад ігор, які повинні відбутися у неділю, 13 червня . Список пар, які зустрінуться цього дня, не викликав жодних запитань. Чого абсолютно не можна сказати про прапори.

Зазначимо, Україна раптом отримала прапор Росії, а Нідерланди "позичили" прапор Бельгії. Аналогічна ситуація з парами Австрія (прапор Данії) - Північна Македонія (прапор Фінляндії) та Англія (прапор Уельсу) - Хорватія (прапор Швейцарії).

Таким чином, всі ці команди отримали прапори пар, які грали за аналогічним часовим слотом у суботу, 12 червня.

Матч Нідерланди - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі. До цього ви можете спостерігати за тим, що відбувається навколо першого поєдинку команди Андрія Шевченка на цьому турнірі.

Збірна України проведе також матчі 17 (проти Північної Македонії) та 21 червня (проти Австрії).

Нідерланди - Україна: головне про стартовий матч Євро-2020 для команди Шевченка

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