"Україна стала Росією": польський телеканал сконфузився з прапорами під час трансляції Євро-2020

Переплутаний був увесь ігровий день.
Польський телеканал TVP Sport сконфузився з прапорами в трансляції під час складання списку третього ігрового дня Чемпіонату Європи-2020.
Так, на екрані був показаний розклад ігор, які повинні відбутися у неділю, 13 червня. Список пар, які зустрінуться цього дня, не викликав жодних запитань. Чого абсолютно не можна сказати про прапори.
Зазначимо, Україна раптом отримала прапор Росії, а Нідерланди "позичили" прапор Бельгії. Аналогічна ситуація з парами Австрія (прапор Данії) - Північна Македонія (прапор Фінляндії) та Англія (прапор Уельсу) - Хорватія (прапор Швейцарії).
Таким чином, всі ці команди отримали прапори пар, які грали за аналогічним часовим слотом у суботу, 12 червня.
Матч Нідерланди - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі. До цього ви можете спостерігати за тим, що відбувається навколо першого поєдинку команди Андрія Шевченка на цьому турнірі.
- Збірна України проведе також матчі 17 (проти Північної Македонії) та 21 червня (проти Австрії).