"Україна становить загрозу для будь-якого суперника": керманич збірної Уельсу оцінив шанси своєї команди на вихід на ЧС-2022

"Україна становить загрозу для будь-якого суперника": керманич збірної Уельсу оцінив шанси своєї команди на вихід на ЧС-2022

Головний тренер збірної Уельсу Роберт Пейдж поділився очікуваннями від фіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти України.

Вирішальний поєдинок за останню європейську путівку на мундіаль відбудеться в неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі.

Керманич валлійців назвав Україну серйозним суперником, однак зазначив, що його підопічні мають шанси перемогти в цьому матчі.

"У нас немає травм. Усі здорові. Ми схвильовані, але, за великим рахунком, це просто черговий важливий матч.

У нас є чіткий план. Це можливість для Уельсу потрапити на чемпіонат світу, і ми зосереджені лише на цьому.

Збірна України становить загрозу для будь-якого суперника. Українці дісталися сюди не просто так. У них дуже добра команда, але ми впевнені у своїх силах", – цитує Пейджа офіційний сайт УАФ.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Читайте також:

"Найважливіша гра в нашому житті": Караваєв - про мотивацію збірної України перед вирішальною битвою за путівку на ЧС-2022

Петраков - про матч з Уельсом: думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників і ЗСУ

"Вершина, яку ми хочемо підкорити": Бейл сподівається на вихід збірної Уельсу на ЧС-2022