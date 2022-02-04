Україна стартувала на Олімпіаді-2022: як завершилися перші змагання за участю наших спортсменів

Україна стартувала на Олімпіаді-2022: як завершилися перші змагання за участю наших спортсменів

Для українців зимові Ігри розпочалися командним турніром з фігурного катання.

У п'ятницю, 4 лютого, перші українські спортсмени виступили на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

"Синьо-жовті" взяли участь у командному турнірі з фігурного катання, перша частина якого відбулася ще до офіційної церемонії відкриття Олімпіади.

На жаль, українська команда змушена була змагатися в неповному складі, оскільки напередодні фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19.

Першими українцями, які виступили на Іграх, став дует Максим Нікітін та Олександра Назарова. У танцях на льоду вони заробили для України 2 бали, показавши 9-й результат.

Додамо, що Нікітін не відмовився від спілкування з російськими журналістами. Більше того, 27-річний харків'янин говорив зі ЗМІ російською мовою.

"Ми ж вільні люди. Кожен - у вільній країні... Я сподіваюся, що кожен. І може говорити будь-якою мовою, якою він хоче. Пандемія мала багато обмежень, але, як ви бачите, я спокійно спілкуюся з вами. Якщо люди ведуть звичайний діалог. Адекватні питання - адекватні відповіді", - цитує Нікітіна Telegram-канал "Матч ТБ".

Спортивна пара Артем Даренський - Софія Голіченко у своєму виді програми також стали 9-ми та поклали ще два бали до української скарбнички.

Таким чином, за результатами трьох видів короткої програми Україна з 4 очками у своєму активі йде на дев'ятому місці. Наша команда достроково втратила шанси потрапити у топ-5 та продовжити змагання у довільній програмі.

Ще одна українка Анастасія Шаботова виступить у одиночному жіночому фігурному катанні.

Заначимо, що друга частина командного турніру з фігурного катання відбудеться в неділю, 6 лютого.

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