Україна стартувала на Олімпіаді-2024 у стрільбі з лука – суперниця встановила світовий рекорд

За день до церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 відбулися кваліфікаційні змагання зі стрільби з лука, в яких брала участь українка Вероніка Марченко.

Вона посіла 25-те місце з результатом 657 очок. Також Вероніка дізналася свою суперницю в 1/32 фіналу. Нею стане 19-річна представниця Китайського Тайбею Лі Чай Ци, яка 2024 року дебютувала на рівні Кубка світу.

Переможницею кваліфікації стала 21-річна представниця Південної Кореї Лім Сі Хьон, набравши 694 очки із 720 можливих.

Вона побила світовий рекорд своєї співвітчизниці Кан Чейон, яка набрала 692 бали на чемпіонаті світу 2019 року. Таким чином, на Олімпіаді-2024 було встановлено перший світовий рекорд.

XXXIII літня Олімпіада відбудеться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі.

Загалом на ОІ-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Раніше стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024.

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