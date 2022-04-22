Україна тріумфально виступила на Іграх нескорених у Гаазі: список усіх медалістів

Збірна України завершила виступ на Іграх нескорених в нідерландській Гаазі. Наша команда виграла 16 нагород, п'ять з яких - золоті.
В останній змагальний день, 22 квітня, представники України не піднімалися на п'єдестал пошани.
Таким чином, українська збірна закінчила змагання з 16 медалями: 5 золотих, 5 срібних і 6 бронзових.
Цікаво, що одразу трьом спортсменам нашим вдалося виграти у Нідерландах не одну, а дві нагороди.
Це зробили Віктор Легкодух ("золото" у штовханні ядра та "срібло" у веслуванні), Ігор Галушка ("золото" та "срібло" у двох видах веслування), а також Андрій Бадарак ("золото" та "бронза" у двох видах плавання).
Усі медалісти України на Іграх нескорених:
"Золото":
- Родіон Сітдіков (штовхання ядра),
- Віктор Легкодух (штовхання ядра),
- Сергій Прядка (штовхання ядра),
- Андрій Бадарак (плавання, 50 м на спині),
- Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини).
"Срібло":
- Артем Лукашук (стрибки в довжину),
- Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання),
- Рустам Росул (штовхання ядра),
- Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина),
- Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини).
"Бронза":
- Іван Герецун (стрибки в довжину),
- Олексій Бобчинець (біг на 1500 м),
- Анна-Софія Пузанова (стрільба з лука),
- Іван Лепеха (плавання, 50 м вільним стилем),
- Андрій Бадарак (плавання, 50 м брасом),
- Ігор Безкорований (веслування, 1 хвилина).
Зазначимо, що на попередніх Іграх нескорених, які відбулися в 2018 році, збірна України змогла вибороти 20 нагород (7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові).
Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Українська команда утретє брала участь в Іграх нескорених.
Читайте також:
"Врятуйте Маріуполь": львів'янин виграв "золото" на Іграх нескорених та підтримав полк "Азов"
Донька взятої в полон військами РФ української волонтерки завоювала медаль на "Іграх нескорених"
"Саме те, що робить Путін та їхня пропаганда щодня": Долгополов звинуватив російського тенісиста в брехні та лицемірстві