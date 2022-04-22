Україна тріумфально виступила на Іграх нескорених у Гаазі: список усіх медалістів

Україна тріумфально виступила на Іграх нескорених у Гаазі: список усіх медалістів

Збірна України завершила виступ на Іграх нескорених в нідерландській Гаазі. Наша команда виграла 16 нагород, п'ять з яких - золоті.

В останній змагальний день, 22 квітня, представники України не піднімалися на п'єдестал пошани.

Таким чином, українська збірна закінчила змагання з 16 медалями: 5 золотих, 5 срібних і 6 бронзових.

Цікаво, що одразу трьом спортсменам нашим вдалося виграти у Нідерландах не одну, а дві нагороди.

Це зробили Віктор Легкодух ("золото" у штовханні ядра та "срібло" у веслуванні), Ігор Галушка ("золото" та "срібло" у двох видах веслування), а також Андрій Бадарак ("золото" та "бронза" у двох видах плавання).

Усі медалісти України на Іграх нескорених:

"Золото":

Родіон Сітдіков (штовхання ядра),

Віктор Легкодух (штовхання ядра),

Сергій Прядка (штовхання ядра),

Андрій Бадарак (плавання, 50 м на спині),

Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини).

"Срібло":

Артем Лукашук (стрибки в довжину),

Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання),

Рустам Росул (штовхання ядра),

Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина),

Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини).

"Бронза":

Іван Герецун (стрибки в довжину),

Олексій Бобчинець (біг на 1500 м),

Анна-Софія Пузанова (стрільба з лука),

Іван Лепеха (плавання, 50 м вільним стилем),

Андрій Бадарак (плавання, 50 м брасом),

Ігор Безкорований (веслування, 1 хвилина).

Зазначимо, що на попередніх Іграх нескорених, які відбулися в 2018 році, збірна України змогла вибороти 20 нагород (7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові).

Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Українська команда утретє брала участь в Іграх нескорених.

На "Іграх нескорених" у Гаазі українська збірна здобула яскраві перемоги

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