Україна U-17 програла Польщі у другому матчі еліт-раунду відбору Євро-2022

Юнацька збірна України програла Польщі у матчі еліт-раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2022 U-17.

"Синьо-жовті" провели другий матч відбору на першість Європи.

Після першого тайму збірна України поступалася 0:2, а на 58 хвилині Польща довела рахунок до розгромного. До кінця зустрічі Україна відзначилася двічі зусиллями Олексія Гусєва та Микити Дзеня, однак відігратися команда Олега Кузнєцова не змогла.

У стартовому матчі еліт-раунду відбору Євро-2022 Україна перемогла Косово (2:0). Команда Кузнєцова із трьома очками посідає третє місце у групі.

У заключному турі еліт-раунду збірна України зустрінеться з Італією 26 квітня.

Для потрапляння у фінальний турнір потрібно посісти у групі перше або друге місце (у другому випадку необхідно мати не гірший показник, ніж в Угорщини, що посіла друге місце у групі 1 з одним золотим очком (у матчах проти першої та третьої команд) і різницею м'ячів -2).

За однакової кількості очок безпосередньо в групі за регламентом враховують насамперед особисті зустрічі. Враховуючи ситуацію, збірній України потрібно брати очки в заключному матчі з Італією та зважати на результати поєдинків конкурентів.

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