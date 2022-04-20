Україна U-17 успішно стартувала у елітному раунді відбору на Євро-2022

Юнацька збірна України провела перший матч елітного раунду кваліфікації Євро-2022 U-17.

Суперником збірної України стали однолітки з Косово. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" - 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 75-й хвилині Дмитрій Кремчанін, а Олексій Гусєв подвоїв перевагу збірної на останніх секундах основного часу.

Всі матчі елітного раунду відбору українці проводять в Італії. Українська команда у своїй групі також зіграє з Польщею (23 квітня) та Італією (26 квітня).

Якщо підопічні Олега Кузнецова посядуть перше місце у квартеті, то у фінальній стадії турніру виступлять в групі А з Ізраїлем, Німеччиною та Люксембургом. Якщо фінішують другими та покажуть кращий результат, ніж Угорщина, яка посіла друге місце у групі 1 з одним золотим очком (у матчах проти першої та третьої команд) і різницею м’ячів -2, то потраплять у квартет В з Францією, Нідерландами та Болгарією.

Фінальний турнір відбудеться з 16 травня по 1 червня в Ізраїлі.

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