Україна - у топ-10: результати чоловічої естафети з біатлону на Олімпіаді-2022

Україна - у топ-10: результати чоловічої естафети з біатлону на Олімпіаді-2022

Перемогу здобули біатлоністи з Норвегії.

У вівторок, 15 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася чоловічою естафетою.

Україна в ній була представлена: Богданом Цимбалом, Артемом Примою, Антоном Дудченко та Дмитром Підручним.

Цимбал допустив один промах на першій стрільбі та ще один на другій. Він передав естафету 9-м.

Прима здійснив один промах на стрільбі лежачи. На стрільбі стоячи він використав усі додаткові патрони та пішов на штрафне коло. Він фінішував 12-м.

Дудченко не допустив промахів у першій стрільбі, а у другій використав три додаткові патрони і вирушив на штрафне коло. Він передав естафету 11-м.

Підручний виконав першу стрілянину без промахів, після другої вирушив на два штрафні кола. Біатлоніст фінішував 9-м.

Перемогу здобула збірна Норвегії. ОКР лідирував усю гонку, але на останній стрільбі Латипов показав настільки неочікуваний результат, що не тільки втратив всю перевагу, а й далеко відпустив і норвежців з французами.

1. Норвегія – 1.19,50 (1+7)

2. Франція – 27,4 (0+9)

3. ОКР – 45,2 (2+6)

4. Німеччина – 1.04,3 (1+9)

5. Швеція – 1.49,4 (1+13)

6. Канада - 1.56,3 (2+9)

9. Україна – 3.41,3 (4+12)

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