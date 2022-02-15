Україна - у топ-10: результати чоловічої естафети з біатлону на Олімпіаді-2022

Перемогу здобули біатлоністи з Норвегії.
У вівторок, 15 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася чоловічою естафетою.
Україна в ній була представлена: Богданом Цимбалом, Артемом Примою, Антоном Дудченко та Дмитром Підручним.
Цимбал допустив один промах на першій стрільбі та ще один на другій. Він передав естафету 9-м.
Прима здійснив один промах на стрільбі лежачи. На стрільбі стоячи він використав усі додаткові патрони та пішов на штрафне коло. Він фінішував 12-м.
Дудченко не допустив промахів у першій стрільбі, а у другій використав три додаткові патрони і вирушив на штрафне коло. Він передав естафету 11-м.
Підручний виконав першу стрілянину без промахів, після другої вирушив на два штрафні кола. Біатлоніст фінішував 9-м.
Перемогу здобула збірна Норвегії. ОКР лідирував усю гонку, але на останній стрільбі Латипов показав настільки неочікуваний результат, що не тільки втратив всю перевагу, а й далеко відпустив і норвежців з французами.
1. Норвегія – 1.19,50 (1+7)
2. Франція – 27,4 (0+9)
3. ОКР – 45,2 (2+6)
4. Німеччина – 1.04,3 (1+9)
5. Швеція – 1.49,4 (1+13)
6. Канада - 1.56,3 (2+9)
9. Україна – 3.41,3 (4+12)
Читайте також:
Двоє українців - у топ-20: результати чоловічої гонки переслідування з біатлону на Олімпіаді-2022
Біатлон на Олімпійських іграх-2022: повний календар, розклад усіх гонок