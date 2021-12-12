Україна - у топ-10: результати чоловічої естфети на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Україна - у топ-10: результати чоловічої естфети на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Перемогу здобула збірна Норвегії.

У неділю, 12 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2021/22 в Гогфільцені відбулася чоловіча естафета.

Перемогу здобула Норвегія у складі Стурла Хольм Лагрейда, Тар'єйя Бо, Йоханнеса Бо, Ветле Шостад Крістіансена.

Честь України на естафеті захищали: Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Артем Прима передав естафету на 11-й позиції. Дмитро Підручний закінчив свій етап на 9-й позиції. Богдан Цимбал зберіг 9 позицію після третього етапу. Антон Дудченко, скориставшись двома додатковими патронами, прийшов на фініш сьомим.

1. Норвегія – 1.14.34,8 (0+5)

2. Франція – 21.2 (0+8)

3. Росія – 47.3 (1+9)

7. Україна – 2.32,5 (0+8)

Також сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування. Початок - о 15:30.

11-12 грудня в Гогфільцені відбуваються чоловічі та жіночі персьюти та естафети.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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