Україна - у топ-10: результати останньої чоловічої естафети перед Олімпіадою-2022

Україна - у топ-10: результати останньої чоловічої естафети перед Олімпіадою-2022

Перемогли у гонці норвезькі біатлоністи.

У неділю, 23 січня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці відбулася чоловіча естафета.

Перемогу здобула збірна Норвегії, яка протягом усієї дистанції йшла у лідерах. Команда використовувала чотири додаткові патрони за вісім вогневих рубежів.

Друге місце посіла збірна Росії, на рахунку якої 12 додаткових патронів та одне коло. Трійку найкращих замкнула німецька команда. Від переможця збірна відстала на дві хвилини.

Збірна України виступила у такому складі: Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима та фінішувала шостою. Наші біатлоністи використали 11 додаткових набоїв, а загальне відставання від Норвегії склало 2 хвилини 38 секунд.

1. Норвегія (0+4) 1:12:14,7

2. Росія (1+12) +1:57,2

3. Німеччина (0+4) +2:04,4

6. Україна (0+11) +2:38,7

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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