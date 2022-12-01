Україна - у топ-10: результати першої в біатлонному сезоні чоловічої естафети

У четвер, 1 грудня, у фінському Контіолагті третій змагальний день першого етапу Кубка світу з біатлону продовжився чоловічою естафетами.

Україна в ній була представлена: Артемом Примою, Дмитром Підручним, Богданом Цимбалом та Антоном Дудченком.

Прима стартував першим з 8-го місця. Після фінішу Прими "синьо-жовті" опинилися на 12-й позиції. На другому етапі Підручний втратив ще одну позицію, фінішувавши 13-м.

Цимбал закрив всі 10 мішеней з одним додатковим патроном та завершив свій етап на 10-й позиції Завершував естафету Дудченко. Він припустився одного промаху під час першої стрільби, а в другій використав два додаткові патрони, фінішувавши 9-м.

"Золото" виграла Норвегія (Ветле Крістіансен, Штурла Леґрейд, Тар'єй і Йоганнес Бьо), другими фінішували німецькі біатлоністи, "бронза" на рахунку віцечемпіонів Олімпіади-2022 – Франції.

1. Норвегія (0+7) 1:19:26,2

2. Німеччина (0+8) +43,9

3. Франція (0+9) +1:05,9

4. Австрія (0+4) +2:31,2

5. Чехія (0+10) +2:33,9

6. Фінляндія (1+12) +2:34,1

...

9. Україна (0+13) +2:48,8

Також сьогодні відбудеться жіноча естафета. Початок – о 14:35 за київським часом.

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