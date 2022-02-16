Україна - у топ-10: результати жіночої естафети з біатлону на Олімпіаді-2022

Україна - у топ-10: результати жіночої естафети з біатлону на Олімпіаді-2022

Перемогу здобули біатлоністки зі Швеції.

У середу, 16 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася жіночою естафетою.

Україна в ній була представлена: Іриною Петренко, Юлією Джимою, Анастасією Меркушиною та Оленою Білосюк.

Перший етап чудово подолала Ірина Петренко – вона закрила всі 10 мішеней без додаткових патронів і передала 10-й естафеті з відставанням від лідера майже в 22 секунди.

На другому етапі за нашу команду бігла Юлія Джима. Вона пішла на штрафне коло і передала естафету на 12-й позиції з відставанням 2 хвилини 8 секунд.

Анастасія Меркушина чисто відпрацювала на стрільбі та завершила свій етап на 8-й позиції, з відставанням від лідера на 1 хвилину 52 секунди.

На четвертий етап вийшла капітан команди Олена Білосюк, яка пропустила всі одиночні гонки через коронавірус. Їй вдалося бездоганно відпрацювати на рубежах, а на останніх метрах дистанції вона вирвала сьоме місце у представниці Чехії.

"Золото" виграла Швеція (Лінн Перссон, Мона Брурссон, Ханна Еберг та Ельвіра Карін Еберг), "срібло" – ОКР (Ірина Казакевич, Крістіна Резцова, Світлана Миронова, Уляна Нігматуліна), "бронзу" – Німеччина (Ванесса Фойгт, Ванесса Гінц, Франциска Пройс, Деніз Херманн).

1. Швеція - 1.11,03,9 (0+6)

2. ДКР – 12,0 (1+7)

3. Німеччина – 37,4 (0+6)

4. Норвегія – 50,7 (2+8)

5. Італія – 1.33,1 (0+5)

6. Франція – 2.13,0 (2+10)

7. Україна – 3.00,2 (1+6)

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