Україна – у топ-10: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

У суботу, 29 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета.

Збірну України в ній представляли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал та Дмитро Підручний.

"Синьо-жовті" з трьома штрафними колами та 13 додатковими патронами фінішували на дев'ятій позиції.

На першому етапі Тищенко заробив два кола штрафу й передав естафету на 19-му місці. Далі Мандзин заробив ще коло штрафу й завершив етап 20-м.

На третьому етапі Цимбал відіграв три позиції. На останньому етапі Підручний підняв українську команду ще на вісім позицій, використавши на стрільбі лише один додатковий патрон.

Виграла чоловічу естафету Норвегія, другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Швеція.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети в Естерсунді

1. Норвегія (1+10) 1:11:10.1

2. Франція (3+11) +15.3

3. Швеція (3+14) +24.7

4. Німеччина (0+9) +55.7

5. США (2+13) +1:25.0

6. Італія (3+12) +1:55.4

...

9. Україна (3+13) +3:22.7

Додамо, що сьогодні новий сезон Кубка світу з біатлону стартував жіночою естафетою в Естерсунді, в якій збірна України посіла 15-те місце.

У неділю, 30 листопада, програма етапу в Естерсунді продовжиться одиночною та класичною змішаними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.