Україна – у топ-5: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

У неділю, 10 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені відбулася чоловіча естафета.

Україну в ній представляли Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко. Фінішувала наша команда на п'ятому місці .

Тищенко бездоганно відпрацював на обох вогневих рубежах. Зі стрільби лежачи він вийшов на шостій позиції, після стійки був п'ятим, а передав естафету восьмим з відставанням 37,7 секунди від лідера.

Підручний після ідеальної стрільби лежачи підняв Україну на четверте місце. На стійці капітан української збірної схибив лише на останній п'ятій мішені, яку одразу ж закрив одним додатковим патроном. Таким чином, Дмитро вивів "синьо-жовтих" на третю позицію, а передав естафету четвертим з відставанням 41,8 секунди від лідера.

На третьому етапі Прима, незважаючи на дві хиби, вийшов зі стрільби лежачи четвертим. Безпомилково відпрацювавши стійку, він зберіг свою позицію, а передав естафету п'ятим з відставанням 2 хвилини від лідера.

На заключному етапі Дудченко був максимально точним на обох вогневих рубежах. Після обох стрільб він утримував п'яту позицію, на якій і фінішував з відставанням 2:24.9 від переможця.

Виграла естафету команда Норвегії. Другими стали французи, а третє місце посіли німці.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої естафети в Гогфільцені

1. Норвегія (0+5) 1:15:38.5

2. Франція (0+6) +28.7

3. Німеччина (1+9) +1:06.9

4. Італія (0+11) +1:24.1

5. Україна (0+3) +2:24.9

6. Швеція (2+14) +2:36.4

Зазначимо, що це була друге чоловіча естафета поточного сезону Кубка світі з біатлону. На першому етапі у шведському Естерсунді українці завершили естафету лише на 14-му місці. Тоді замість Підручного свій етап біг Тарас Лесюк.

Додамо, що жіноча естафета також відбудеться 10 грудня, нею завершиться етап у Гогфільцені. Початок гонки – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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