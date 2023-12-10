Україна – у топ-5: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

"Синьо-жовті" показали дуже потужний результат.
У неділю, 10 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені відбулася чоловіча естафета.
Україну в ній представляли Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко. Фінішувала наша команда на п'ятому місці.
Тищенко бездоганно відпрацював на обох вогневих рубежах. Зі стрільби лежачи він вийшов на шостій позиції, після стійки був п'ятим, а передав естафету восьмим з відставанням 37,7 секунди від лідера.
Підручний після ідеальної стрільби лежачи підняв Україну на четверте місце. На стійці капітан української збірної схибив лише на останній п'ятій мішені, яку одразу ж закрив одним додатковим патроном. Таким чином, Дмитро вивів "синьо-жовтих" на третю позицію, а передав естафету четвертим з відставанням 41,8 секунди від лідера.
На третьому етапі Прима, незважаючи на дві хиби, вийшов зі стрільби лежачи четвертим. Безпомилково відпрацювавши стійку, він зберіг свою позицію, а передав естафету п'ятим з відставанням 2 хвилини від лідера.
На заключному етапі Дудченко був максимально точним на обох вогневих рубежах. Після обох стрільб він утримував п'яту позицію, на якій і фінішував з відставанням 2:24.9 від переможця.
Виграла естафету команда Норвегії. Другими стали французи, а третє місце посіли німці.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої естафети в Гогфільцені
1. Норвегія (0+5) 1:15:38.5
2. Франція (0+6) +28.7
3. Німеччина (1+9) +1:06.9
4. Італія (0+11) +1:24.1
5. Україна (0+3) +2:24.9
6. Швеція (2+14) +2:36.4
Зазначимо, що це була друге чоловіча естафета поточного сезону Кубка світі з біатлону. На першому етапі у шведському Естерсунді українці завершили естафету лише на 14-му місці. Тоді замість Підручного свій етап біг Тарас Лесюк.
Додамо, що жіноча естафета також відбудеться 10 грудня, нею завершиться етап у Гогфільцені. Початок гонки – о 15:15 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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