Україна – у топ-5: результати жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону-2024

Збірна України посіла п'яте місце у жіночій естафеті на планетарній першості з біатлону.

У суботу, 17 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча естафета.

За збірну України в ній бігли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. Фінішувала наша команда на п'ятому місці.

На стартовому етапі Петренко бездоганно відпрацювала стрільбу лежачи та вийшла з вогневого рубежу на шостій позиції. На стійці Ірина використала один додатковий патрон і стала сьомою, а передала естафету десятою з відставанням 48 секунд від лідера – збірної Франції.

На другому етапі Джима ідеально стріляла лежачи та підтягнула "синьо-жовтих" на сьоме місце. На стійці Юлія припустилася однієї хиби й залишилася сьомою. Вона передала естафету також сьомою з відставанням 43 секунди від сенсаційного лідера – команди Естонії.

На третьому етапі Меркушина на стрільбі лежачи була змушена скористатися двома додатковими патронами та залишила вогневий рубіж восьмою. На стійці Анастасія схибила тричі, ледь уникнувши штрафного кола, та вийшла зі стрільби на сьомому місці. Естафету українка також передала сьомою, поступаючись лідеру – Франції – 1 хвилину та 30 секунд.

На заключному етапі Дмитренко швидко та влучно стріляла лежачи та підняла Україну на шосту позицію. На стійці за шаленого вітру Христина використала три додаткові патрони, щоб закрити останню мішень. Проте це не завадило їй вийти після вогневого рубежу на п'яте місце та зберегти його до фінішу. Відставання "синьо-жовтих" від переможця склало 2 хвилини 9 секунд.

Чемпіоном світу у жіночій естафеті стала Франція, "срібло" виграла Швеція, а "бронзу" – Німеччина.

Зазначимо, що п'яте місце – це найкращий результат України за три роки у жіночих естафетах на ЧС з біатлону. А також другий фініш у топ-5 цього сезоні (після етапу Кубка світу в Рупольдингу).

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати жіночої естафети

1. Франція (2+11) 1:15:00.8 години

2. Швеція (1+12) +38.3

3. Німеччина (0+9) +1:14.2

4. Естонія (0+11) +1:40.1

5. Україна (0+10) +2:08.8

6. Польща (0+3) +2:14.6

Чоловіча естафета на ЧС-2024 з біатлону також відбудеться сьогодні, 17 лютого. Початок – о 17:30 за київським часом. У складі української збірної побіжать Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико та Антон Дудченко.

У неділю, 18 лютого, програма світової першості в Нове-Мєсто завершиться масстартами.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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