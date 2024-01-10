Україна – у топ-5: результати жіночої естафети на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

У середу, 10 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Рупольдінгу розпочався жіночою естафетною гонкою.

Україну в ній представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. Фінішувала наша команда на п'ятій позиції .

На стартовому етапі Петренко бездоганно відпрацювала стрільбу лежачи, вийшовши з неї на першому місці. На стійці вона також була максимально швидкою та точною, тож з вогневого рубежу знову вийшла лідеркою. Передала естафету Ірина третьою, програвши лише 3,5 секунди лідеру.

На другому етапі Джима безпомилко стріляла лежачи, вийшовши з вогневого рубежу на третій позиції. На стійці вона також не хибила і зберегла третє місце з відставанням 10,6 секунди від лідера. Передала естафету Юлія третьою з відставанням 9,5 секунди від першого місця.

На третьому етапі Меркушина використала два додаткові патрони на стрільбі лежачи, після якої вийшла шостою з відставанням 22,8 секунди від лідера. На стійці Анастасія схибила один раз і залишилася після вогневого рубежу шостою, відстаючи 37 секунд від першого місця. Вона передала естафету шостою з відставанням 56,5 секунди від лідера.

На заключному етапі Дмитренко ідеально стріляла лежачи, залишившись після вогневого рубежу шостою з відставанням 1 хвилина 7,8 секунди від лідера. На стійці Христина використала один додатковий патрон і піднялася на п'яте місце з відставанням 9 секунд від четвертої позиції.

До фінішу українка втримала п'яту позицію – це рекорд поточного сезону в жіночій естафеті та загалом найкращий результат збірної України у нинішньому розіграші Кубка світу з біатлону.

Виграла жіночу естафету команда Франції. Другою стала Швеція, а замкнула трійку призерок Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої естафети в Рупольдінгу

1. Франція (0+4) 1:08:44.5

2. Швеція (0+3) +8.7

3. Німеччина (0+3) +46.7

4. Швейцарія (0+7) +1:22.3

5. Україна (0+4) +1:36.1

6. Італія (0+9) +1:40.7

Зазначимо, що чоловіча естафета на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу відбудеться у четвер, 11 січня. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Збірна України оголосила склад на чоловічу естафету Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

Рупольдінг-2024: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети на етапі в Обергофі