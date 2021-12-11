Україна - у топ-5: результати жіночої естфети на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Перемогу здобула збірна Швеції.
У суботу, 11 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2021/22 в Гогфільцені відбулася жіноча естфета.
Перемогу здобула Швеція у складі Лінн Перссон, Анни Магнуссон, Ельвіри Оберг та Ханни Оберг.
Честь України на естафеті захищали: Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.
Білосюк фінішувала у п'ятірці найкращих, програвши лідерові понад півтори хвилини. За вісім вогневих рубежів українки використали 13 додаткових патронів.
1. Швеція (1+8) 1:13:52,5
2. Росія (0+10) +29,1
3. Франція (0+14) +59,2
4. Німеччина (1+10) +1:06,5
5. Україна (0+13) +1:33,0
Також сьогодні відбулася чоловіча гонка переслідування. Переможцем став Кентен Фійон-Майє, Дмитро Підручний фінішував у топ-20.
- 11-12 грудня в Гогфільцені відбуваються чоловічі та жіночі персьюти та естафети.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
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