Україна увійшла до топ-20 за кількістю виграних медалей на Олімпіаді-2024

Наша команда здобула 12 нагород і посіла 17-те місце у світі за кількісним показником.

У неділю, 11 серпня, Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024. На Іграх у Парижі українські спортсмени зуміли виграти 12 нагородам: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові.

Із таким результатом Україна посіла 22-те місце в загальному медальному заліку.

Місця в медальному заліку Олімпіади визначаються за кількістю виграних золотих медалей. За умови рівності за нагородами найвищого ґатунку береться до уваги, хто здобув більше срібних, а потім – бронзових нагород.

А ось за кількістю виграних медалей Україна завершила Олімпіаду-2024 на 17-й позиції, яку розділила з Іраном.

Найбільше медалей на ОІ-2024 виграла команда США – 126. На другому та третьому місцях за кількістю здобутих нагород розташувалися Китай (91) і Велика Британія (65) відповідно.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту. Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх.

Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 11 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 доступна на нашому сайті.

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