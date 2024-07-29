Україна увійшла до топ-5 у фіналі синхронних стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Олексій Середа та Кірілл Болюх опинилися зовсім поруч із п'єдесталом.
Українці Олексій Середа та Кірілл Болюх виступили у фіналі чоловічих синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Наші спортсмени посіли п'яте місце, набравши 412,65 бала.
"Золото" виграв Китай, "срібло" – Велика Британія, а "бронзу" – Канада.
Стрибки у воду. 10-метрова вишка, чоловіки. Фінал
1. Китай – 490,35
2. Велика Британія – 463,64
3. Канада – 422,13
...
5. Україна – 412,65
Для 18-річного Середи це друга Олімпіада в кар'єрі. На Іграх-2020 у Токіо він посів шосте місце у стрибках із 10-метрової вишки, а також ставши шостим у синхронних стрибках із 10-метрової вишки в парі з Олегом Сербіним.
Для 19-річного Болюха це дебютні Олімпійські ігри.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Поки що наша збірна медалей не здобула.
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