Україна увійшла до топ-5 у фіналі синхронних стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Олексій Середа та Кірілл Болюх опинилися зовсім поруч із п'єдесталом.

Українці Олексій Середа та Кірілл Болюх виступили у фіналі чоловічих синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Наші спортсмени посіли п'яте місце, набравши 412,65 бала.

"Золото" виграв Китай, "срібло" – Велика Британія, а "бронзу" – Канада.

Стрибки у воду. 10-метрова вишка, чоловіки. Фінал

1. Китай – 490,35

2. Велика Британія – 463,64

3. Канада – 422,13

...

5. Україна – 412,65

Для 18-річного Середи це друга Олімпіада в кар'єрі. На Іграх-2020 у Токіо він посів шосте місце у стрибках із 10-метрової вишки, а також ставши шостим у синхронних стрибках із 10-метрової вишки в парі з Олегом Сербіним.

Для 19-річного Болюха це дебютні Олімпійські ігри.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Поки що наша збірна медалей не здобула.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2024 – день 3: розклад і результати виступів українців за 29 липня

Білодід драматично програла в 1/8 фіналу та вибула з Олімпіади-2024

Олімпійські ігри-2024: медальний залік