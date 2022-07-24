Україна в овертаймі програла Бразилії в матчі за "золото" студентського ЧС-2022 з футзалу

Збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату світу серед студентських команд. У фіналі команда Олександра Косенка поступилася бразильцям.

Вирішальний матч турніру між Україною і Бразилією вийшов неймовірно напруженим. Основний час завершився внічию 4:4, а в овертаймі бразильці зуміли вирвати перемогу.

Україна - Бразилія - 4:6

Голи: Мельник (6), Семенченко (10), Марциняк (24), Радевич (38) - Рафаель (18, 19), С. Да Сілва (29), Зіллер (39), Дос Сантос (44), Лаззаретті (46)

Додамо, що в групі збірна України посіла друге місце, поступившись лише Бразилії з рахунком 3:6. У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка розгромили Польщу (7:0), а потім у півфіналі сенсаційно здолали Португалію в серії пенальті.

Раніше повідомлялося, що екскапітан збірної України з футзалу перейшов до Чемпіонату Росії.

Читайте також:

Україна завоювала вісім медалей на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Більярдна точність: Миколенко забив гол-красень і зробив асист у товариському матчі "Евертона" (відео)

Яскравий дебют Зінченка: "Арсенал" розгромив "Челсі" у товариському матчі (відео)