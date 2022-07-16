Україна в овертаймі програла стартовий матч чемпіонату Європи U-20 з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу (U-20) з поразки розпочала виступи на континентальній першості.

У першому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20 українські баскетболісти поступилася Чехії.

Основний час зустрічі завершився внічию - 80:80. А в овертаймі у "синьо-жовтих" вже не вистачило сил, щоб нав'язати боротьбу суперникам. У підсумку, поразка нашої команди з рахунком 86:98.

Зазначимо, що в овертаймі Україні довелося грати без двох ключових гравців - Ковляр і Шиманський завершили поєдинок достроково через перебір фолів.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки. Група С. Перший тур.

Чехія - Україна 98:86 ОТ (21:19, 24:17, 16:19, 19:25, 18:5)

Другий матч групового раунду наша збірна проведе 17 липня проти Литви.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України U-20 здобула другу поспіль перемогу на Євробаскеті.

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