Україна в пекельній битві програла Росії у плейоф Чемпіонату Європи з волейболу

Україна в пекельній битві програла Росії у плейоф Чемпіонату Європи з волейболу

Підопічні Угіса Крастіньша не зуміли пробитися до чвертьфіналу континентальної першості.

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Росії в поєдинку 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2021.

Принципова дуель вийшла неймовірно напруженою. "Синьо-жовті" виграли стартовий сет - 25:22. Друга партія стала для українців вкрай невдалою - наша збірна програла її з рахунком 16:25.

У третьому сеті українці вирівняли гру та вели з різницею у чотири м'ячі. Проте росіяни переломили перебіг партії та здобули в ній перемогу - 25:22. У четвертому сеті рівна боротьба продовжилася - Україна вела в рахунку у два м'ячі, однак втримати гандикап, на жаль, не зуміла - 22:25.

Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків

Гданськ, Польща, 1/8 фіналу

Україна - Росія - 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25)

Таким чином, Україна гідно завершила виступи на Євро-2021 з волейболу. А російська збірна в 1/4 фіналу зіграє з переможцем пари Польща - Фінляндія.

На груповому етапі українці обіграли греків ( 3:2 ), програли сербам ( 0:3 ), перемогли португальців ( 3:2 ) і бельгійців ( 3:1 ) та поступилися полякам ( 0:3 ).

), програли сербам ( ), перемогли португальців ( ) і бельгійців ( ) та поступилися полякам ( ). Росія - дворазовий чемпіони Європи (2013 та 2017). На Олімпійських іграх в Токіо-2020 команда ОКР дійшла до фіналу, де поступилася Франції.

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