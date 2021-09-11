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Україна в пекельній битві програла Росії у плейоф Чемпіонату Європи з волейболу

Україна в пекельній битві програла Росії у плейоф Чемпіонату Європи з волейболу

facebook.com/fvu.in.ua

Підопічні Угіса Крастіньша не зуміли пробитися до чвертьфіналу континентальної першості.

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Росії в поєдинку 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2021.

Принципова дуель вийшла неймовірно напруженою. "Синьо-жовті" виграли стартовий сет - 25:22. Друга партія стала для українців вкрай невдалою - наша збірна програла її з рахунком 16:25.

У третьому сеті українці вирівняли гру та вели з різницею у чотири м'ячі. Проте росіяни переломили перебіг партії та здобули в ній перемогу - 25:22. У четвертому сеті рівна боротьба продовжилася - Україна вела в рахунку у два м'ячі, однак втримати гандикап, на жаль, не зуміла - 22:25.

Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків

Гданськ, Польща, 1/8 фіналу

Україна - Росія - 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25)

Таким чином, Україна гідно завершила виступи на Євро-2021 з волейболу. А російська збірна в 1/4 фіналу зіграє з переможцем пари Польща - Фінляндія.

  • На груповому етапі українці обіграли греків (3:2), програли сербам (0:3), перемогли португальців (3:2) і бельгійців (3:1) та поступилися полякам (0:3).
  • Росія - дворазовий чемпіони Європи (2013 та 2017). На Олімпійських іграх в Токіо-2020 команда ОКР дійшла до фіналу, де поступилася Франції.
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