Україна в рекордній кількості видів спорту виступить на Паралімпіаді-2024: скільки атлетів

Паралімпіада-2024 в Парижі триватиме від 28 серпня до 8 вересня.

Стало відомо, скільки спортсменів представлятимуть Україну на літніх Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

Як повідомляє Суспільне Спорт, на Паралімпіаді у столиці Франції від нашої країни виступлять 140 атлетів: 96 чоловіків та 44 жінки.

На Паралімпіаді-2024 українці будуть змагатися у 17 з 22 видах спорту – це рекорд в паралімпійській історії України.

Українські паралімпійці виступлять у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах , кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, триатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, бочче та волейболі сидячи.

Паралімпіада-2024 відбудеться в Парижі від 28 серпня до 8 вересня.

На попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Цікаво, що на Олімпіаді-2024, яка відбулася в Парижі від 26 липня до 11 серпня, нашу державу також представляли 140 спортсменів. Вони завоювали 12 медалей: три золоті, п'ять срібних і чотири бронзові. У підсумку Україна посіла 22-ге місце в медальному заліку і стала 17-ю за кількістю нагород.

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