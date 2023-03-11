Україна – в топ-10: результати останньої жіночої естафети сезону на Кубку світу з біатлону

У суботу, 11 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у шведському Естерсунді відбулася жіноча естафета.

Україну в заключній жіночій естафеті біатлонного сезону представляли Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина.

Наша команда добре стріляла, сумарно використавши лише чотири додаткові патрони та уникнувши штрафних кіл. Однак швидкість на дистанції залишала бажати кращого. У підсумку "синьо-жовті" фінішували дев'ятими.

Таким чином, збірна України з біатлону повторила свій найкращий результат сезону в цій дисципліні.

Виграла жіночу естафету Норвегія. Другою стала Франція, а замкнула топ-3 команда Німеччини.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої естафети в Естерсунді

1. Норвегія (0+4) 1:08:00,7

2. Франція (0+7) +15,2

3. Німеччина (0+7) +27,2

4. Італія (0+7) +49,0

5. Швеція (0+10) +1:10,9

6. Австрія (0+3) +1:53,8

...

9. Україна (0+4) +3:12,9

Чоловіча естафета в Естерсунді розпочнеться сьогодні о 17:30 за київським часом. За українську збірну в ній побіжать Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насико та Антон Дудченко.

У неділю, 12 березня, програму передостаннього етапу Кубка світу з біатлону-2022/23 закриють масстарти.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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