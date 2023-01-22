Україна – в топ-10: результати жіночої естафети на Кубку світу з біатлону в Антгольці

"Синьо-жовті" фінішували в жіночій естафеті з найкращим результатом сезону.

У неділю, 22 січня, в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2022/23 в італійському Антгольці відбулася жіноча естафета.

Україну в ній представляли Анна Кривонос, Юлія Джима, Олена Білосюк та Анастасія Меркушина.

Протягом гонки наша команда обійшлася без штрафних кіл, використавши сумарно шість додаткових патронів. У підсумку "синьо-жовті" завершили естафету дев'ятими.

Для жіночої збірної України це рекорд нинішнього сезону в естафеті. До цього найкращим результатом було 11-те місце на попередньому етапі в Рупольдингу.

Виграла жіночу естафету збірна Франція. Другими фінішували шведки, а третіми – німкені.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої естафети в Антгольці

1. Франція (0+2) 1:07:21.3

2. Швеція (0+8) +45.2

3. Німеччина (0+10) +1:16.9

4. Італія (1+6) +1:30.4

5. Австрія (0+3) +1:56.1

6. Норвегія (3+9) +2:35.4

...

9. Україна (0+6) +3:49.0

Сьогодні о 15:30 за київським часом також відбудеться чоловіча естафета. Збірна України виступить у такому складі: Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Нагадаємо, одразу після цього етапу Кубка світу у швейцарському Ленцерхайде запланований чемпіонат Європи з біатлону. Континентальна першість відбудеться від 23-го до 29 січня.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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