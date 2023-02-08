Україна – в топ-10 змішаної естафети: результати першої гонки чемпіонату світу з біатлону

У середу, 8 лютого, в німецькому Обергофі стартував чемпіонат світу з біатлону 2023 року. Програму турніру відкрила змішана естафета.

Україну в ній представили Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Наша команда фінішувала десятою. Упродовж гонки "синьо-жовті" використали сім додатких патронів, уникнувши штрафних кіл.

Виграла змішану естафету Норвегія. "Срібло" виборола Італія, "бронзу" – Франція.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати змішаної естафети

1. Норвегія (1+9) 1:04:41,9

2. Італія (0+6) +11,6

3. Франція (0+9) +55,9

4. Австрія (0+3) +59,2

5. Чехія (0+7) +1:09,4

6. Німеччина (1+9) +1:26,5

...

10. Україна (0+7) +2:45,3

Наступна гонка чемпіонату світу з біатлону відбудеться в п'ятницю, 10 лютого. Цього дня жінки побіжать спринт. Початок – о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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