Україна – в топ-10 змішаної естафети: результати першої гонки чемпіонату світу з біатлону

"Золото" планетарної першості здобули норвежці.
У середу, 8 лютого, в німецькому Обергофі стартував чемпіонат світу з біатлону 2023 року. Програму турніру відкрила змішана естафета.
Україну в ній представили Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Наша команда фінішувала десятою. Упродовж гонки "синьо-жовті" використали сім додатких патронів, уникнувши штрафних кіл.
Виграла змішану естафету Норвегія. "Срібло" виборола Італія, "бронзу" – Франція.
Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати змішаної естафети
1. Норвегія (1+9) 1:04:41,9
2. Італія (0+6) +11,6
3. Франція (0+9) +55,9
4. Австрія (0+3) +59,2
5. Чехія (0+7) +1:09,4
6. Німеччина (1+9) +1:26,5
...
10. Україна (0+7) +2:45,3
Наступна гонка чемпіонату світу з біатлону відбудеться в п'ятницю, 10 лютого. Цього дня жінки побіжать спринт. Початок – о 15:30 за київським часом.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.
Щоб скористатися промокодом:
1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.
2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.
3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.
4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.
Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.
Читайте також:
Обергоф-2023: розклад гонок чемпіонату світу з біатлону та де дивитися
"Наївно розділяти спорт і політику": норвезькі біатлоністи засудили ідею повернення росіян до змагань
Збірна України оголосила остаточний склад на чемпіонат світу з біатлону-2023