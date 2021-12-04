Україна - в топ-5: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Україна - в топ-5: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Перемогу здобула збірна Норвегії.

4 грудня у шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета на Кубку світу з біатлону-2021/22.

Перемогу здобула Норвегія у складі Стурла Хольм Лагрейда, Тар'єйя Бьо, Йоханнеса Бьо та Ветле Шостад Крістіансена.

Честь нашої країни в чоловічій естафеті захищали Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Перший етап збірна України закінчила на 7-й позиції, Артем Прима передав естафету з відставанням у 27 секунд.

Після другого етапу збірна України піднялася на другу позицію, Дмитро Підручний, показавши другий лижний хід, скоротив відставання від першого місця до 4 секунд.

На другій стрільбі третього етапу Богдан Цимбал пішов на штрафне коло та передав естафету 6-му з відставанням в 1 хвилину 20 секунд.

Антон Дудченко на четвертому етапі фінішував 5-м.

1. Норвегія 1:14.09,3 (0+4)

2. Франція 00.11,2 (0+8)

3. Росія 00.45,9 (1+9)



5. Україна 01.28,5 (1+6)

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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