Україна в єврокубках-2024/25: хто та де гратиме, коли жеребкування та перші матчі

У новому єврокубковому сезоні наша країна буде представлена п'ятьма клубами.

Сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2023/24 підійшов до свого завершення. Залишилося зіграти лише матчі заключного туру, за підсумками яких стануть відомі всі клуби, які представлять Україну в наступному розіграші єврокубків.

У кампанії-2024/25 нашу країну в єврокубках представлятимуть п'ять команд. Розповідаємо детально, хто з український клубів гратиме в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій

Ліга чемпіонів

У найпрестижнішому єврокубку Україну представлять "Шахтар" та "Динамо".

Донеччани в ранзі чемпіона України стартуватимуть щонайменше з раунду плейоф, або ж потраплять одразу до основної сітки, якщо мадридський "Реал" переможе дортмундську "Боруссію" у фіналі нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Якщо ж вирішальний матч ЛЧ 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершиться тріумфом "джмелів", то "гірникам" потрібно буде проходити раунд плейоф. Його жеребкування відбудеться 5 серпня, а матчі – 20/21 та 27/28 серпня

Кияни у статусі срібного призера УПЛ розпочнуть боротьбуз другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 18-19 червня, а матчі заплановано на 23/24 та 30/31 липня.

Ліга Європи

Перемога "Шахтаря" над "Ворсклою" у фіналі Кубка України принесла путівку до Ліги Європи бронзовому призеру чемпіонату України – "Кривбасу", залишивши полтавську команду без єврокубків на наступний сезон.

Криворіжці розпочнуть євросезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Його жеребкування заплановане на 22 липня, а матчі відбудуться 8 та 15 серпня.

Ліга конференцій

Хто представить Україну в третьому за престижністю єврокубку, досі невідомо. Це будуть команди, які посядуть четверте та п'яте місця в УПЛ. Перед останнім туром за путівки до Ліги конференцій продовжують боротися "Дніпро-1" (49 очок), "Рух" (49) і "Полісся" (47).

Обидва українські клуби стартуватимуть з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 18-19 червня, а матчі – 25 липня та 1 серпня.

Нагадаємо, від сезону-2024/25 УЄФА запровадив новий формат розіграшу єврокубків. Крім збільшення кількості учасників основної стадії усіх трьох євротурнірів з 32 до 36 клубів, класичний груповий етап буде замінений на формат єдиної ліги.

Таким чином, кожна команда в Лізі чемпіонів та Лізі Європи проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді), а в Лізі конференцій – по шість матчів на етапі ліги (три вдома та три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії кожного з євротурнірів автоматично потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу.

Революційні зміни також торкнуться календаря турнірів. Останні, 7-й та 8-й, тури в ЛЧ та ЛЄ відбудуться в січні 2025 року. ЛК завершиться шостим туром у грудні.

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