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Україна в єврокубках-2025/26: хто гратиме в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій
У наступному єврокубковому сезоні Україна буде представлена чотирма клубами.
Сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2024/25 наближається до свого завершення – залишилося зіграти всього п'ять турів.
За його підсумками визначаться клуби, які представлять Україну в наступному розіграші єврокубків.
У сезоні-2025/26 Україну в єврокубках представлятимуть чотири команди. Розповідаємо, хто отримає право грати в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Українські клуби в єврокубках-2025/26: розподіл місць
Ліга чемпіонів: чемпіон УПЛ.
Чемпіон України з футболу вперше від сезону-2008/09 не потрапить автоматично до основного етапу Ліги чемпіонів, а буде змушений проходити кваліфікацію.
Переможець УПЛ стартує з другого відбіркового раунду ЛЧ, матчі якого відбудуться 22/23 та 29/30 липня.
Ліга Європи: володар Кубка України або срібний призер УПЛ.
Переможець Кубка України отримає право зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, поєдинки якого заплановано на 10 та 17 липня.
Якщо ж володарем національного Кубка стане чемпіон країни, то до Ліги Європи потрапить команда, яка фінішує другою в УПЛ.
Фінальний матч Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться 14 травня у Житомирі.
Ліга конференцій: третя та четверта (або друга та четверта) команди УПЛ.
У третьому за престижністю єврокубку нашу країну представлять клуби, які посядуть третє та четверте місця в УПЛ (якщо "Динамо" переможе "Шахтар" у фіналі Кубка України).
Якщо "Шахтар" виграє Кубок України, то "гірники" навіть з третьої позиції УПЛ потраплять до Ліги Європи. У такому випадку друга та четверта команди чемпіонату вирушать до Ліги конференцій.
Обидва представники України в Лізі конференцій стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду, матчі якого відбудуться 24 та 31 липня.