Україна в єврокубках-2025/26: хто гратиме в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій

"Олександрія" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2024/25 наближається до свого завершення – залишилося зіграти всього п'ять турів.

За його підсумками визначаться клуби, які представлять Україну в наступному розіграші єврокубків.

У сезоні-2025/26 Україну в єврокубках представлятимуть чотири команди. Розповідаємо, хто отримає право грати в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

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Українські клуби в єврокубках-2025/26: розподіл місць

Ліга чемпіонів: чемпіон УПЛ.

Чемпіон України з футболу вперше від сезону-2008/09 не потрапить автоматично до основного етапу Ліги чемпіонів, а буде змушений проходити кваліфікацію.

Переможець УПЛ стартує з другого відбіркового раунду ЛЧ, матчі якого відбудуться 22/23 та 29/30 липня.

Ліга Європи: володар Кубка України або срібний призер УПЛ.

Переможець Кубка України отримає право зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, поєдинки якого заплановано на 10 та 17 липня.

Якщо ж володарем національного Кубка стане чемпіон країни, то до Ліги Європи потрапить команда, яка фінішує другою в УПЛ.

Фінальний матч Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться 14 травня у Житомирі.

Ліга конференцій: третя та четверта (або друга та четверта) команди УПЛ.

У третьому за престижністю єврокубку нашу країну представлять клуби, які посядуть третє та четверте місця в УПЛ (якщо "Динамо" переможе "Шахтар" у фіналі Кубка України).

Якщо "Шахтар" виграє Кубок України, то "гірники" навіть з третьої позиції УПЛ потраплять до Ліги Європи. У такому випадку друга та четверта команди чемпіонату вирушать до Ліги конференцій.

Обидва представники України в Лізі конференцій стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду, матчі якого відбудуться 24 та 31 липня.

Таблиця УПЛ після 25-го туру

Таблиця УПЛ після 25-го туру / © flashscore.ua