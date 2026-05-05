Україна в єврокубках-2026/27: хто гратиме в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

Сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2025/26 наближається до свого завершення. До кінця чемпіонату залишилося зіграти лише чотири тури.

За їх підсумками визначаться всі клуби, які представлятимуть Україну в наступному розіграші єврокубків.

У сезоні-2026/27 Україну в єврокубках представлятимуть чотири команди. Розповідаємо, хто отримає право грати в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Реклама

Квота України на євросезон-2026/27

Ліга чемпіонів: чемпіон УПЛ

Переможець УПЛ отримає путівку до Ліги чемпіонів. За чотири тури до фінішу "Шахтар" лідирує в чемпіонаті, маючи 10 очок переваги над ЛНЗ. Тож саме "гірники" наступного сезону представлятимуть Україну в найпрестижнішому євротурнірі.

Чемпіон УПЛ стартує з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, однак "Шахтар" має шанси напряму потрапити до основного етапу, оминувши кваліфікацію.

Якщо переможець Ліги чемпіонів-2025/26 кваліфікується до наступного розіграшу турніру через національний чемпіонат, то в основному раунді з'явиться вакантне місце. Його отримує чемпіон із найвищим 5-річним рейтингом серед асоціацій, які розташовані у таблиці коефіцієнтів УЄФА за межами топ-10.

Тож "Шахтар" може отримати пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів, якщо виграє УПЛ, а шотландський "Рейнджерс" та грецький "Олімпіакос" не стануть переможцями своїх чемпіонатів.

Реклама

Якщо підопічним Арди Турана все ж доведеться грати в 1-му раунду відбору Ліги чемпіонів, то жеребкування цієї стадії відбудеться 16 червня, а матчі — 7/8 та 14/15 липня.

Ліга Європи: володар Кубка України

Переможець Кубка України отримає право зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У фіналі турніру зійдуться київське "Динамо" та сенсаційний "Чернігів", який виступає у Першій лізі.

Фінал Кубка України відбудеться 20 травня на "Арені Львів", початок — о 18:00.

Жеребкування 1-го кваліфай-раунду Ліги Європи відбудеться 16 червня, а матчі — 9 та 16 липня.

Реклама

Ліга конференцій: друга (третя) та третя (четверта) команди УПЛ

У Лізі конференцій наступного сезону нашу країну представлятимуть два клуби. Це будуть друга команда УПЛ (або третя, залежно від ситуації у Кубку України) та третя (або четверта).

Наразі головними претендентами на місця в Лізі конференцій є ЛНЗ і "Полісся", які посідають другу та третю сходинки в УПЛ відповідно.

Обидва представники України у третьому за престижністю єврокубку стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду: жеребкування відбудеться 17 червня, а матчі — 23 та 30 липня.

Таблиця УПЛ після 26-го туру

Таблиця УПЛ після 26-го туру / facebook.com/upl.ua.official

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Україну представляли в єврокубках чотири клуби: "Динамо", "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся":

Реклама

"Динамо": не змогло подолати основну стадію Ліги конференцій;

"Шахтар": дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де протистоїть англійському "Крістал Пелас". У першому матчі "гірники" поступилися "орлам" з рахунком 1:3. Поєдинок-відповідь відбудеться 7 травня в Лондоні;

"Олександрія": вилетіла в 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій від сербського "Партизана";

"Полісся" вибуло в раунді плейоф Ліги конференцій від італійської "Фіорентини".

Раніше ми писали, що стало відомо, хто очолить збірну України з футболу.

Новини партнерів