Україна вдало стартувала на Wimbledon: Калініна та Цуренко пробилися до другого кола

Україна вдало стартувала на Wimbledon: Калініна та Цуренко пробилися до другого кола

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко зуміли подолати перший раунд Wimbledon-2022.

У стартовому поєдинку основної сітки турніру Великого шолома Цуренко за два сети розібралася з британкою Джоді Баррейдж - 6:2, 6:3.

Своєю чергою, перша ракетка України Калініна здобула вольову перемогу над Анною Бондар з Угорщини. Українська тенісистка програла першу партію, але взяла дві наступні - 4:6, 6:2, 6:4.

Зазначимо, що в другому раунді змагань Цуренко та Калініна зіграють між собою.

Окрім ним, на Вімблдоні-2022 виступлять ще дві українки - Даяна Ястремська та Марта Костюк. У першому колі суперницею Ястремської стане румунка Ана Богдан, а Костюк позмагається із британкою Кеті Свон.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

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