Україна вдруге поспіль виграла медальний залік чемпіонату Європи з парадзюдо

У італійському Кальярі відбувся чемпіонат Європи серед спортсменів з порушеннями зору, на якому вдало виступили українські парадзюдоїсти.

Українські парадзюдоїсти виграли медальний залік чемпіонату Європи серед осіб з вадами зору.

Збірну України представило 10 спортсменів з інвалідністю, кожен з яких виборов високі нагороди чемпіонату Європи.

Три представники "синьо-жовтих" виступили найуспішніше, виборовши по 2 золоті медалі (особисту та командну): Ніколайчик Наталія, Гаврисюк Анжела та Гарник Анастасія.

В особистих змаганнях українці виграли 9 медалей (4 золотих, 4 срібних та 1 бронзову).

Зазначимо, що змагання проходили вперше з 2019 року, коли попередній розіграш турніру приймало інше італійське місто Генуя. Тодішній чемпіонат Європи збірна України закінчила із сімома нагородами в активі (3 "золота" і 4 "бронзи"), посівши перше місце в підсумковому медальному заліку.

Нагадаємо, що у Баку відбувся останній цього року етап Прем’єр-ліги WKF з карате, на якому збірна України виборола шість нагород.

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