Україна – Венесуела: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2024 з футзалу

У неділю, 29 вересня, збірна України проведе матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу проти національної команди Венесуели.

Поєдинок відбудеться в Андижані (Узбекистан). Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У стартовому турі групового раунду ЧС-2024 з футзалу збірна України розгромно поступилася Аргентині (1:7), а потім знищила Анголу (7:2) та обіграла Афганістан (4:1).

Підопічні Олександра Косенка з 6 очками посіли друге місце у квартеті С позаду Аргентини (9), але випередивши Афганістан (3) та Анголу (0). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали Нідерланди (3:1).

Збірна Венесуели на груповому етапі зазнала поразок від Ірану (1:7) та Франції (3:7), а потім перемогла Гватемалу (7:3).

Це дозволило венесуельцям з 3 очками вийти до плейоф з третього місця квартету F, пропустивши вперед Іран (9) та Францію (6), але обійшовши Гватемалу (0). В 1/8 фіналу Венесуела сенсаційно обіграла Іспанію (2:1).

Де дивитися матч Україна – Венесуела

Матч Україна – Венесуела у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Зокрема трансляція поєдинку буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дивитися онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Венесуела також можна буде на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Венесуела

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,44. Нічия – 5,50. Виграш Венесуели – 5,00.

Зазначимо, що у півфіналі переможець матчу Україна – Венесуела зіграє проти тріумфатора поєдинку між Бразилією та сильнішим у дуелі Іран – Марокко.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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