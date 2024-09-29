Україна – Венесуела: онлайн-відеотрансляція матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу

У неділю, 29 вересня, збірна України проведе матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу проти національної команди Венесуели.

Поєдинок відбудеться в Андижані (Узбекистан). Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

У груповому раунді ЧС-2024 з футзалу збірна України розгромно поступилася Аргентині (1:7), знищила Анголу (7:2) та обіграла Афганістан (4:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали Нідерланди (3:1).

Збірна Венесуели на груповому етапі зазнала поразок від Ірану (1:7) та Франції (3:7), а потім перемогла Гватемалу (7:3). В 1/8 фіналу Венесуела сенсаційно обіграла Іспанію (2:1).

У півфіналі переможець матчу Україна – Венесуела зіграє проти тріумфатора поєдинку між Бразилією та Марокко.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу Україна – Венесуела.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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