Україна виборола 8 нагород у 4-й день Паралімпіади-2024 та наблизилась до топ-10 медального заліку

За кількістю виграних медалей збірна України ділить третю позицію з США та Бразилією.

Україна завоювала вісім медалей у четвертий змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У неділю, 1 вересня, українські параатлети вибороли в Парижі дві золоті, одну срібну та п'ять бронзових нагород.

"Золото" здобули Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12) та Михайло Сербін (плавання, 100 м, спина, клас S11).

"Срібло" завоював Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1).

Бронзовими призерами стали Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас, клас SB6), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5) та Анна Гонтар (плавання, 100 м, брас, клас SB5).

За підсумками чотирьох змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 27 медалей: три золоті, 10 срібних і 14 бронзових.

Після четвертого дня Паралімпіади-2024 збірна України піднялася в медальному заліку з 20-го на 11-те місце, впритул наблизившись до топ-10.

За кількістю виграних медалей збірна України ділить третю позицію з США та Бразилією.

Впевнено лідирувати в медальному заліку Паралімпіади-2024 продовжує Китай (33 золоті, 27 срібних та 11 бронзових медалей). На другій позиції залишилася Велика Британія (23+12+8). На третю сходинку піднялася команда США (8+11+8).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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