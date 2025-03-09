Україна виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто

"Синьо-жовті" завювали першу за три сезони медаль на рівні Кубка світу з біатлону.

У неділю, 9 березня, в останній змагальний день сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча естафета.

За збірну України в ній бігли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" фінішували на третьому місці.

На стартовому етапі Тищенко чисто стріляв лежачи і з вогневого рубежу вийшов на сьомій позиції. На стійці Артем використав два додаткові патрони та залишився на сьомому місці, а естафету передав 9-м з відставанням 1 хвилина 12,8 секунди від лідера – команди Норвегії.

На другому етапі Мандзин використав два додаткові патрони на стрільбі лежачи, опустившись на 12-те місце. На стійці Віталій зробив один неточний постріл і підняв українську збірну на 10-ту позицію. Естафету він передав 9-м з відставанням 1 хвилина 26,9 секунди від лідера – команди Норвегії.

На третьому етапі Дудченко безпомилково стріляв лежачи, вийшовши на сьому сходинку. Завдяки швидкій та точній стрільбі стоячи він підняв нашу збірну на п'яте місце, на якому і передав естафету.

На заключному етапі Підручний використав один додатковий патрон на стрільбі лежачи, пішовши з вогневого рубежу на п'ятому місці. На стійці Дмитро також схибив одного разу та залишив стрільбище на третій позиції, на якій і фінішував.

Виграла чоловічу естафету збірна Франції. Другою фінішувала Норвегія, а замкнула призову трійку сенсаційно Україна.

Зазначимо, що для України це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони. До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, коли "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої естафети в Нове-Мєсто

1. Франція (0+4) 1:16:24.3

2. Норвегія (1+8) +1:26.6

3. Україна (0+7) +2:45.4

4. Німеччина (4+9) +2:57.1

5. Австрія (0+10) +4:07.2

6. Італія (3+8) +4:28.8

Сьогодні етап у Нове-Мєсто завершиться жіночою естафетою, яка розпочнеться о 17:45 за київським часом. За збірну України побіжать Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Закінчиться поточний біатлонний сезон Кубка світу етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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