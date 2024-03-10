Україна виборола друге "золото" на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку

Збірна України завоювала ще одну золоту нагороду на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку (Азербайджан). Назар Чепурний став найкращим в опорному стрибку.

21-річний гімнаст з Черкас тріумфував з результатом 14,900 бала.

У боротьбі за "золото" наш співвітчизник випередив срібного призера Вай Хунг Шека з Гонконгу (14,866 бала) і володарі бронзової медалі британця Гаррі Гепворта (14,866 бала).

Для Чепурного це друга нагорода цього сезону Кубка світу. На першому етапі в єгипетському Каїрі він здобув "срібло".

Зазначимо, що Назар також є чинним бронзовим призером чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

Таким чином, у скарбничці збірної України вже дві медалі етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку. Напередодні Ілля Ковтун завоював "золото" у вправах на паралельних брусах.

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