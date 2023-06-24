Україна виборола друге "золото" у стрибках у воду на Європейських іграх-2023

Збірна України здобула чергову медаль Європейських ігор 2023 року в польському Кракові. "Золото" у стрибках у воду завоювали Ксенія Байло та Кирило Болюх.

Український дует переміг у міксті синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Набравши 322,68 бала, "синьо-жовті" у боротьбі за "золото" обійшли команди Німеччини (306,12) та Італії (283,14).

Це вже сьома золота медаль укранців на Євроіграх-2023 та друга у стрибках у воду. Раніше чемпіонами змагань стали Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа у стрибках у воду серед змішаних команд.

Загалом на Євроіграх у Кракові збірна України вже має 14 нагород: 7 золотих, 4 срібні та 3 бронзові. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Іспанії та Італії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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