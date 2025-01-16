Україна виборола друге "золото" зимової Універсіади-2025

Олександра Меркушина та Сергій Супрун виграли одиночну змішану естафету з біатлону.

Україна здобула ще одну золоту медаль на зимовій Універсіаді-2025, яка відбувається в італійському Турині. Олександра Меркушина та Сергій Супрун перемогли в одиночній змішаній естафеті з біатлону.

"Синьо-жовті" зуміли уникнути штрафних кіл, сумарно використавши вісім додаткових патронів. У підсумку наша команда фінішувала першою, на 16,7 секунди випередивши чехів. Трійку призерів замкнула Польща.

Зимова Універсіада-2025. Турин, одиночна змішана естафета

1. Україна (0+8) 39:52.5

2. Чехія (1+4) +16.7

3. Польща (1+9) +23.2

4. Казахстан (1+7) +25.3

5. Німеччина (0+9) +1:15.6

6. Франція (0+13) +1:42.7

Для України це третя медаль зимової Універсіади-2025 та друга золота. Раніше Богдан Борковський здобув "золото" в чоловічій короткій індивідуальній гонці, а Дарина Чалик стала бронзовою призеркою в аналогічній жіночій дисципліні.

У загальному медальному заліку зимової Універсіади-2025 збірна України піднялася на три сходинки і наразі посідає шосте місце.

Раніше повідомлялося, що капітана збірної України Дмитра Підручного визнали найкращим біатлоністом етапу Кубка світу в Обергофі.

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