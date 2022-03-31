Україна виборола дві медалі на ЧЄ-2022 з боротьби та забезпечила собі ще дві

Україна виборола дві медалі на ЧЄ-2022 з боротьби та забезпечила собі ще дві

Хоменець стала срібною призеркою змагань.

Жіноча збірна України з боротьби виборола перші два медалі на Чемпіонаті Європи-2022, який триває в Будапешті.

Українка Олександра Хоменець здобула "срібло" чемпіонату. У фіналі вагової категорії до 55 кг 18-річна українка програла румунці Андреас Беатріс Ані (5:7). Зазначимо, що Хоменець – чинна бронзова призерка чемпіонату світу.

Бронзову медаль у категорії до 68 кг видобула Алла Бєлінська, яка здолала чешку Аделу Ганзлічкову (5:2).

Також українки забезпечили собі ще дві медалі на ЧЄ. Аліна Грушіна-Акобія пробилася до фіналу в категорії до 57 кг, Тетяна Ріжко – у категорії до 65 кг. Ілона Прокопевнюк боротиметься за "бронзу" у категорії до 62 кг.

Фінали у цих категоріях відбудуться завтра, 1 квітня.

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